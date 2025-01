Marvvila comemora solteirice de Sarah Aline com vídeo do 'BBB 23'

Rio - Marvvila não esconde a alegria com o fim do relacionamento conturbado entre Sarah Aline e Rhudson Victor. A cantora compartilhou um vídeo dançando com a amiga dentro do "BBB 23" e comemorou a fase solteira da psicóloga.

fotogaleria "Avisa que as duas tão solteiras", escreveu um internauta na legenda do vídeo. "Solteirissimas", confirmou Marvvila.

"Sei sobre as minhas relações e elas não têm nada a ver com o que ele está dizendo sobre traição. Fui acolhida pela minha família, pelos meus amigos e por pessoas que têm carinho por mim, conversei com a minha psicóloga hoje pela manhã e alinhei meus pensamentos no sentido de entender o que posso fazer para proporcionar o meu bem-estar, indo além de todas essas mentiras".