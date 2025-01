Vídeo! Letícia Colin se joga no aniversário de Eduardo Sterblich

Rio - Letícia Colin, de 35 anos, roubou a cena na festa de aniversário do amigo, Eduardo Sterblitch, neste domingo (19). Enquanto o artista cantava "Primavera", de Tim Maia, na versão pagode, a atriz, que interpreta Zélia em "Garota do Momento", se jogou na dança e mostrou todo seu requebrado. Em outro momento, a artista sambou muito ao lado de Silvero Pereira.

O filho de Letícia, Uri, fruto do antigo relacionamento dela com Michel Melamed, foi quem interrompeu a mãe no momento de diversão. Ela, no entanto, manteve a animação. A atriz também exibiu todo seu talento vocal ao som de "Gostava Tanto de Você".

Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais. "Esse vídeo melhora a cada momento. Letícia Colin, você é uma diva", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Ser amiga da Letícia Colin deve der bom, porque se estivermos em um dia ruim ela vai surgir do nada metendo uma dancinha, e logo iremos soltar uma risada alta e sincera", comentou outro. "O filho dela assim: mãe já chega", declarou uma terceira pessoa aos risos.

Confira:

