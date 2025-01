Confira! Patrícia Abravanel alfineta irmã durante o 'Programa Silvio Santos'

Rio - Patrícia Abravanel mandou um recado para a irmã, Daniela Beyruti, sobre a decisão de voltar com as edições inéditas do "Programa Silvio Santos", do SBT. Durante a atração deste domingo, a apresentadora alfinetou a presidente da emissora.

"Normalmente, janeiro a gente ficava reprisando [programas antigos] o mês inteiro. Mas a Daniela chegou e pôs ordem na casa. Eu estou aqui trabalhando no meio das férias. Eu tinha mais férias antes dessa gestão", disse.

Patrícia também brincou com o assistente de palco sobre a mudança e desejou bom Ano Novo para o público. "O que está acontecendo, Liminha? Programa inédito do Silvio Santos em janeiro. Que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas até então. Fechou? Um ano de muita alegria, muita saúde, muita paz, muitas oportunidades, realizações e muitos momentos juntinhos. Junto do SBT".