Acabou? Anitta e jogador Vinicius Souza deixam de se seguir nas redes

Rio - Anitta, de 31 anos, e o jogador Vinicius Souza, de 25 anos, deixaram de se seguir no Instagram e os internautas especulam o fim do namoro dos dois. O casal tinha assumido o relacionamento em setembro do ano passado e, desde então, compartilhavam alguns registros juntos nas redes sociais.

Como era de se esperar, os internautas repercutiram o possível término de Anitta e Vinícius. "Acho que agenda dela agora com ensaios e vários shows de carnaval possa ter sido um dos motivos", comentou um usuário do Instagram. "oi melhor assim, cada um no seu canto!", disse uma pessoa do X, antigo Twitter. "Teremos anitta solteira no carnaval", apontou outro.

Nascido em Padre Miguel, Zone Oeste do Rio, Vinicius Souza iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo em 2014. Em 2019, estreou no time profissional do clube carioca, onde ficou até o ano seguinte, quando partiu para a Europa, para o Lommel, da Bélgica. Desde então, passou pelo KV Mechelen, RCD Espanyol e Sheff Utd, atual clube.

Vinicius é pai de Théo, de 3 anos, fruto do relacionamento dele com a estudante de Direito Victoria Leonor, e Maria Eduarda, de 1, do relacionamento com a influenciadora Isabelle Michel. Em 2021, o nome do jogador viralizou nas redes sociais por ter terminado com a modelo Giulia Dantas poucos dias depois da lua de mel dos dois.