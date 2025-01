Gretchen aparece sem mega hair: 'Faço questão que vejam a realidade'

Rio - Gretchen, de 65 anos, compartilhou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (22), um vídeo mostrando o cabelo natural, sem mega hair. A cantora tem alopecia, também conhecida como calvície, e destacou que gosta de mostrar a realidade, além de detalhar os cuidados com os fios.

"Não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem o mega hair, principalmente a mulher que tem alopecia. Eu não me importo, faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como eu cuido do meu cabelo". "Não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem o mega hair, principalmente a mulher que tem alopecia. Eu não me importo, faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo e como eu cuido do meu cabelo".

Na mesma rede social, ela mostrou que fez a manutenção no mega. A artista também contou que tem usado produtos para fortalecer o cabelo natural, que atualmente está bem curtinho.

Diagnóstico



Em outubro do ano passado, a eterna 'rainha do rebolado' falou sobre o diagnóstico de alopecia progressiva. Além disso, rebateu críticas e contou que pretendia fazer um transplante capilar. Gretchen explicou, ainda, na ocasião que o procedimento seria realizado pelo mesmo médico que cuida de seu marido, o músico Esdras de Souza. "Ele vai fazer o meu transplante capilar. Enquanto eu não faço, vou usar mega hair, lace, colado, do jeito que eu quiser. Eu não vou raspar definitivamente o meu cabelo", afirmou.



Em meio aos desafios, a artista reforçou que está tranquila com sua aparência e com as mudanças que virão devido ao procedimento. "Minha alopecia é progressiva e vai cair tudo. Então, deixa eu usar o que eu quero. E não se importe, porque vai aparecer mesmo e eu tô muito tranquila com o meu visual. Vamos viver, gente", desabafou. O procedimento está previsto para acontecer em março.