Crise de choro durante show e clima de romance agitam o 'BBB 25'

Rio - César Menotti e Fabiano agitaram o "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (22). Os brothers aproveitaram e se emocionaram com a apresentação da dupla sertaneja e depois receberam um cooler com bebidas para curtirem no jardim, o que aproximou possíveis casais.



A dupla sertaneja levou o irmão, o pastor Fábio Lacerda, que cantou com eles e emocionou os participantes. O ginasta Diego Hypolito teve uma crise de choro ao ouvir uma canção gospel e a música "Coração em Pedaços", de Zezé Di Camargo & Luciano.

Mesmo com o fim do show, a noite não acabou para os confinados da casa mais vigiada do Brasil. A produção liberou um cooler com bebidas e eles curtiram o pós festa na área externa. O clima esquentou entre os participantes e o público começou a especular quem formará casal e protagonizará o primeiro beijo da edição.

Desde o começo do after, Diogo Almeida e Aline dançaram juntinhos. Logo depois, Maike chamou Giovanna Jacobina para dançar, assim como na festa anterior. Além disso, durante uma conversa com João Pedro, o brother não economizou nos elogios para a irmã de Gracyanne Barbosa