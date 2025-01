'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres recebem três indicações ao Oscar 2025

Rio - Orgulho do Brasil! Fernanda Torres, 59, e "Ainda Estou Aqui" foram indicados ao Oscar 2025 nas categorias Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme em um dia histórico para o cinema nacional. Os finalistas do Oscar foram anunciados nesta quinta-feira (23), em um ano cheio de expectativa, já que não havia um consenso entre os críticos de cinema sobre os favoritos.

Na categoria Melhor Filme - a principal da premiação - "Ainda Estou Aqui" concorre com "Anora", "O Brutalista", "Um Completo Desconhecido", "Conclave", "Duna: Parte 2", "Emilia Pérez", "Nickel Boys" e "A Substância".

Em uma postagem no Instagram, Fernanda torres celebrou e disse: "A vida presta e muito. Confie. Beijo imenso, Fernanda". Com a indicação, a atriz repete o mesmo feito que a mãe, Fernanda Montenegro conquistou em 1999 com "Central do Brasil".

Na ocasião, o filme, também de Walter Salles, disputou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (hoje chamado de Melhor Filme Internacional) e Fernanda Montenegro foi indicada à categoria Melhor Atriz. Apesar da grande expectativa, os prêmios não vieram e a torcida agora é que esse resultado seja de vitória para o Brasil.

A previsão inicial para este ano era que as indicações ao Oscar acontecessem na semana passada, mas o evento foi adiado após o período de votação dos jurados ter sido estendido devido aos incêndios florestais que atingem a cidade Los Angeles.A cerimônia do Oscar, que será apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, está marcada para o dia 2 de março, em Los Angeles.

Premiados

Fernanda Torres ganhou recentemente o Globo de Ouro por sua atuação no longa, dirigido por Walter Salles. Ela interpreta Eunice Paiva, casada com Rubens Paiva, e, após o marido ser sequestrado por militares nos anos 70, no auge da Ditadura Militar, tenta descobrir o paradeiro do marido e se reinventar para criar seus cinco filhos sozinha.

A obra é uma adaptação de livro do escritor Marcelo Rubens Paiva - filho de Eunice e Rubens - estreou nos cinemas no dia 7 de novembro.

O longa também conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza e Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz em Filme Internacional no Critics Choice Awards, nos Estados Unidos. Na segunda-feira (20), a atriz e o filme foram premiados pela Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA).