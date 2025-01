Gracyanne comenta sobre o rótulo de 'musa fitness': 'Me incomoda'

Rio - Durante uma conversa no BBB 25, Gracyanne Barbosa discutiu sua carreira no universo fitness com Edilberto e Vilma. A influenciadora compartilhou sua visão sobre o título de 'musa fitness', expressando certo desconforto com a expressão. "O 'musa' me incomoda um pouco. Não me considero musa, mas acho que sou é uma referência no mundo fitness", afirmou Gracyanne.

A sister explicou que seu envolvimento com o mundo fitness ocorreu antes da popularização da tendência. "O que rolou pra mim é que mesmo quando não era moda, eu já defendia isso. Então eu tenho credibilidade, as pessoas sabem que eu não estou porque é moda, que a minha alimentação é assim mesmo. Ninguém duvida", disse ela.



Durante a conversa, Gracyanne aproveitou para brincar com Edilberto, reconhecendo seu esforço e dedicação ao universo fitness. "Você é um muso fitness do nosso Brasil. É bom eu estar tendo a oportunidade de estar do seu lado para aprender. A vida é assim, a gente aprende com os bons", disse a influenciadora de forma descontraída.