Iza bota corpão pra jogo e dá close no bumbum: 'Vivona'

Rio - De biquíni, Iza colocou o corpão pra jogo em cliques publicados no Instagram, nesta segunda-feira (27), e arrancou suspiros dos internautas. Em uma das imagens, a mamãe de Nala, de três meses, deu um close no bumbum durante o dia de praia. Ela também mostrou que bebeu água de coco no momento de lazer. "Vivona, mamain (sic)", escreveu ela na legenda.

Não demorou muito para Iza receber diversos elogios. "Ela é o próprio paraíso", afirmou um usuário da rede social. "Toda maravilhosa", comentou outro. "Mais linda do que nunca", declarou uma terceira pessoa.