Alane Dias é vista aos beijos com José Loreto após negar romance

Rio - Os rumores de um romance entre o ator José Loreto, de 40 anos, e a ex-BBB Alane Dias, de 25, ganharam força de vez. Apesar das declarações da influenciadora negando o relacionamento, o casal foi flagrado em clima de total intimidade durante uma festa, na noite de segunda-feira (27).

O momento foi registrado em um vídeo divulgado pelo "portal Leo Dias", em que Loreto e Alane aparecem dançando forró agarradinhos e dando um beijão.



Horas antes do flagra, a atriz participou de um ensaio da Grande Rio, onde foi questionada sobre o suposto affair com o ator. "Vocês nunca saíram com amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", disse ela ao veículo.



No entanto, os sinais de proximidade entre os dois já vinham chamando atenção. No fim de semana, eles estiveram no Shopping na Gávea, onde conferiram uma peça. Logo depois, Alane foi vista na garupa da scooter de Loreto, enquanto passeavam pela Zona Sul.