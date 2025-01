Com look de correntes, Sabrina Sato exibe bumbum: 'Biscoito após casamento'

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, publicou um vídeo, nesta segunda-feira (27), exibindo um look glamouroso e a boa forma para o ensaio técnico da escola de samba Unidos da Vila Isabel, no Rio. Rainha de bateria da agremiação desde 2011, Sabrina também defende a Gaviões da Fiel, em São Paulo.

Para a ocasião, Sabrina optou por uma produção cheia de brilho. O look, composto por calcinha e sutiã pretos, foi complementado por adereços prateados e dourados, incluindo correntes e acessórios na cabeça.



"A trilha é com vocês. Ps: primeiro biscoito depois de casada", escreveu a apresentadora, que se casou no último dia 10 de janeiro com Nicolas Prattes.