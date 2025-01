Vídeo! Paolla Oliveira passa por perrengue com roupa após ensaio de Carnaval

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou no TikTok um vídeo mostrando o perrengue que passou para se 'desmontar' sozinha, após um ensaio de Carnaval. De maneira descontraída, a rainha de bateria da Grande Rio detalhou o processo aos internautas, que não pouparam elogios.



"Ai, gente, tirar isso sozinha... O que acontece quando o Carnaval acaba, né? Não consigo tirar a roupa! Não consigo", disse Paolla, aos risos, na última quarta-feira (22). Na legenda da publicação, a artista brinco O Dia u: "Quem vê close, não vê corre". Para resolver a questão, a atriz resolveu cortar a fantasia e os enfeites do cabelo com uma tesoura. No fim do vídeo, a rainha de bateria apareceu de cara lavada e sem os adereços, vestindo um roupão.



Fãs não economizaram nos elogios para a rainha da escola de Duque de Caxias. "Linda de qualquer jeito", disse uma usuária das redes sociais. "Meu Deus, Paolla. Você é linda até cansada", opinou um internauta. "Cansada, toda machucada da fantasia e continua linda igual uma boneca", expressou uma terceira pessoa.



A Grande Rio levará para o Carnaval 2025 o enredo "Pororocas e Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".

Assista