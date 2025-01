Grávida, Brunna Gonçalves exibe barrigão e brinca: 'Engoli uma jaca'

Rio - Brunna Gonçalves interagiu com seus seguidores ao compartilhar momentos de sua gravidez nas redes sociais. Em postagem no Instagram, a influenciadora exibiu seu barrigão e fez uma brincadeira ao comparar o tamanho da barriga: "Parece que eu engoli uma jaca".



Com roupas de ginástica, Brunna relatou sua rotina de exercícios, mesmo durante a gestação. "Já fui para a academia, já voltei. Fiz um treininho bem safado de perna, mas fiz. Mais tarde vou fazer um cardio e é isso. Tá difícil treinar com esse barrigão, imagina quando crescer mais, misericórdia."



Brunna está nos Estados Unidos organizando o enxoval de sua primeira filha com Ludmilla, que se chamará Zuri. A dançarina e a cantora aguardam ansiosas pela chegada da bebê.