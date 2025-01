Alane Dias é flagrada aos beijos com José Loreto

Rio - Os rumores de um romance entre o ator José Loreto, de 40 anos, e a ex-BBB Alane Dias, de 25, ganharam força de vez. Apesar das declarações da influenciadora negando o relacionamento, o casal foi flagrado em clima de total intimidade durante uma festa, na noite de segunda-feira (27).

O momento foi registrado em um vídeo divulgado pelo "portal Leo Dias", em que Loreto e Alane aparecem dançando forró agarradinhos e dando um beijão.



Horas antes do flagra, a atriz participou de um ensaio da Grande Rio, onde foi questionada sobre o suposto affair com o ator. "Vocês nunca saíram com amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", disse ela ao veículo.