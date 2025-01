Edilberto e Raissa são eliminados do 'BBB 25' com 50,70% dos votos

Rio - Fim de jogo para Edilberto e Raissa! Com 50,70% da média dos votos, pai e filha deixaram a disputa pelo prêmio milionário do "BBB 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (28). A dupla levou a pior em um paredão contra Vitória Strada e Mateus e Daniele e Diego Hypolito, que receberam 43,51% e 5,79% dos votos, respectivamente.

Após deixarem a casa, os circences foram recebidos por Tadeu Schmidt no estúdio do reality e falaram sobre a participação no programa. "É maluco, é fora do padrão, é uma coisa que a gente nem imagina como funciona. Mas foi fantástico," afirmou Edilberto. "Tudo aconteceu tão rápido (...). Eu estou muito feliz por tudo o que aconteceu. A gente viveu muito aquela casa, e espero que quem esteja lá viva muito também", disse Raissa.

Morador de Ubá, em Minas Gerais, Ed também comentou sua postura na atração. "A gente quis iniciar um jogo que a gente estava achando morno. Estava tudo muito bonito. Todo mundo se gostando (...). Eu acho que o jogo tinha que começar". Tadeu, então, rebateu: "Se estava morno, por que vocês não esquentaram mais ainda?"."A gente estava aprendendo, eu aprendi muito na casa", explicou ele.

Essa foi a última eliminação em dupla do "BBB 25".