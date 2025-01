Gracyanne Barbosa viraliza por causa de procedimentos estéticos

Rio - A recente imagem de Gracyanne Barbosa, atualmente no Big Brother Brasil, viralizou nas redes sociais e levantou questionamentos sobre os efeitos dos procedimentos estéticos ao longo do tempo. A Dra. Isrraela Massena, especialista em harmonização facial, analisou a foto e fez um alerta sobre os impactos dessas intervenções.

Segundo a especialista, Gracyanne passou por diversas mudanças estéticas. Entre elas, a remoção de gordura facial, que alterou o formato do rosto, e o uso do Ultraformer para compactar a região da bola de Bichat em 2020. “Com o tempo, a paciente optou por tratamentos adicionais, como fios e preenchimentos, mas depois decidiu removê-los, buscando uma estética mais suave”, explicou a Dra. Isrraela.



Efeitos da remoção de gordura facial

Ao analisar a foto, a especialista observou sinais da perda de suporte facial, possivelmente causados pela remoção da gordura lateral do rosto. “A gordura lateral da face é um suporte importante para a jovialidade, especialmente em rostos com a anatomia de Gracyanne. O envelhecimento natural, somado ao seu estilo de vida ativo e atividades físicas intensas, acelera a perda dessa gordura, o que deve ser considerado ao recomendar um procedimento”, destacou.



A Dra. Isrraela também alertou sobre o uso de fios para sustentação em casos semelhantes ao de Gracyanne. “Em rostos com essas características, os fios podem ficar superficiais, causando marcas indesejadas sem proporcionar resultados satisfatórios. Portanto, é essencial que o profissional compreenda as necessidades individuais de cada paciente e os impactos estéticos a longo prazo”, afirmou.



A especialista enfatizou a importância de considerar os impactos futuros antes de realizar qualquer procedimento estético. “A estética imediata não deve ser a única preocupação. O planejamento dos impactos futuros, aliado ao estilo de vida do paciente, é crucial. Um profissional qualificado deve sempre priorizar a saúde estética e a preservação da estrutura facial ao longo do tempo”, concluiu.