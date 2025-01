Iza exibe as curvas de biquíni: 'Pão de Açúcar na Bahia'

Rio - Iza, de 34 anos, esbanjou beleza em cliques publicados no Instagram, nesta quinta-feira (30). Nas imagens, a cantora aparece no mar, em diferentes poses, e exibe as curvas perfeitas. O bumbum empinadinho da artista chamou a atenção. "Pão de Açúcar na Bahia", brincou ela na legenda.

Os internautas curtiram as imagens e fizeram questão de elogiar a dona dos hits "Pesadão", "Ginga" e "Fé". "Gostosa", comentou um admirador da mamãe de Nala, de três meses. "Perfeita demais", afirmou outro. "Mulher mais linda do Brasil", opinou uma terceira pessoa.

Iza curte uns dias de descanso com o namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, em um resort de luxo na Praia do Forte, na Bahia, com diárias que podem passar de R$ 16 mil. Ele, que confirmou a reconciliação dos dois após uma traição, publicou alguns registros com a amada em sua rede social na última quarta.