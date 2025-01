BBB 25: Gracyanne chora ao ter gatilho em prova do líder: ‘Já tive que dormir na rua’

Rio - Gracyanne Barbosa, de 41 anos, foi às lágrimas durante a prova do líder, na madrugada desta sexta-feira (31), ao relembrar um momento marcante em sua vida. Emocionada, ela comentou, que devido a dificuldades financeiras, já precisou dormir na rua.

"Eu já tive que dormir na rua, e tinha que ficar acordada de madrugada no banco. Me remeteu a essa memória", contou Gracyanne, aos prantos. A ex-mulher de Belo foi consolada por outros participantes.

Gracyanne se emociona e é amparada pelos colegas #BBB25 #RedeBBB



No confinamento, a musa fitness já havia relatado as dificuldades que enfrentou ao se mudar para o Rio de Janeiro. "Nunca fui pobre coitada, de forma alguma. A vida me fez querer ser forte o tempo inteiro. O sonho da minha vida era trazer minha família, mas minha família não podia saber que eu estava passando fome, minha mãe nunca soube. Eu ligava para ela: 'Está tudo ótimo'. Eu não tinha onde dormir", recordou.

"Estava com minha mochila na praça. Fiquei ali mais de um mês. Eu limpava o albergue que tinha ali na frente (da praça). Eu tinha uma bicicleta, ficava com a bicicletinha ali, ainda ia para a faculdade, mas não tinha o que comer. Eu tinha 17 para 18 anos", completou.