Camila Queiroz e Chay Suede se exercitam em praias no Rio

Rio - Camila Queiroz, de 31 anos, e Chay Suede, de 32, deixaram a preguiça de lado, na manhã desta quarta-feira (5), e praticaram esportes em praias do Rio. Durante a prática de atividades físicas, os atores foram fotografados.

A intérprete de Sofia, em "Beleza Fatal", da Max, praticou futevôlei nas areias da Barra da Tijuca e mostrou bastante habilidade no esporte. Para o treino, Camila apostou em um look bem confortável, composto por short azul e blusa branca. Ela ainda completou o visual com óculos escuros espelhados.

A atriz é casada com Klebber Toledo desde 2018. Os dois se conheceram nas gravações da novela "Êta Mundo Bom" (2016), da TV Globo.

Já o ator que dá vida ao personagem Mavi na novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", escolheu manter a rotina saudável praticando canoa havaiana na Praia de Copacabana, Zona Sul. Sem camisa e com short azul, o artista usou boné e óculos para se proteger dos raios solares. Para se refrescar das altas temperaturas, aproveitou um banho de mar.

Chay é casado com a também atriz Laura Neiva desde 2019. O casal, que iniciou o relacionamento em 2014, é pai de Maria, de 4 anos, José, de 2, e Ana, de dois meses de vida.