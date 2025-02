Thalita Carauta faz aparição rara com o noivo, Tay O'hanna

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Thalita Carauta fez uma aparição rara com o noivo, Tay O'hanna, na pré-estreia do filme 'Sapos', protagonizado por ela, na Estação Net Rio, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (4). O casal demonstrou muita simpatia e posou para fotos juntinhos no local.

Outros nomes do elenco também conferiram o longa, como Karina Ramil e Paulo Hamilton, assim como a diretora Clara Linhart e a roteirista Renata Mizrahi.

Baseado na premiada peça teatral homônima e inspirada em uma história real, "Sapos" conta a história de Paula, uma mulher de 40 anos, que chega a uma casa isolada no meio do mato para um reencontro com amigos do colégio, mas descobre que a confraternização foi cancelada.

Presa no local até o dia seguinte, já que no local só passa um ônibus por dia, ela convive com Marcelo e sua namorada não assumida, Luciana, além de um casal de vizinhos, Cláudio e Fabiana. A presença de Paula propicia uma tomada de consciência das mulheres e revela as neuroses dos dois casais provocando tempestades afetivas.