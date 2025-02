Christina Aguilera tira fotos com fãs na porta de hotel em Copacabana

fotogaleria

Acompanhada de seguranças, a dona de sucessos atemporais como "Beautiful", Genie in a Bottle" e "Fighter", distribuiu autógrafos e tirou fotos com os admiradores. Para a ocasião, a diva usou shortinho, botas longas e óculos escuros enormes.Os fãs brasileiros ficaram eufóricos com a chegada e simpatia da estrela internacional. "Ela belíssima se jogando no meio dos fãs", expressou uma usuária do X, antigo Twitter. "Não cansa de ser lendária", opinou um seguidor. "A mamãe muito fofa com os fãs! Como é incrível ser fã dessa mulher", declarou outra pessoa.Aguilera irá se apresentar nesta sexta-feira (6), na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio. Além disso, estará em São Paulo no festival CarnaUOL , onde será a principal atração no Allianz Parque no sábado (8).