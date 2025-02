Show de Christina Aguilera reúne famosos no Rio

Rio - Christina Aguilera, de 44 anos, reuniu fãs - entre eles famosos - em seu show na Farmasi Arena, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (6). Esta é a primeira vez que a cantora internacional se apresenta no país, em mais de duas décadas.

A cantora Iza aproveitou a noite e prestigiou a diva pop. Para a ocasião, a dona do hit "Meu Talismã" optou por usar um vestido transparente. O cantor Jão e os atores Ícaro Silva e Igor Cosso também assistiram ao show da artista internacional. "Uma diva é uma vida, né. Foi nostalgia pura! Canta muito", escreveu o intérprete do personagem Gael da novela "Mania de Você", da TV Globo, nos stories do Instagram.



A estrela - que está comemorando 25 anos de carreira - performou ao som de hits atemporais como "What a Girl Wants", "Beautiful" e "Fighters". Com direito a troca de looks, a cantora surgiu deslumbrante ao usar figurinos justinhos, botas acima do joelho e óculos escuros.

Eu realizei meu sonho, pessoal! Eu vi Christina Aguilera na minha frente. Ela é a coisa mais linda desse mundo! Estou ainda em choque, não consigo descrever a emoção. Estou em êxtase. Vi tantos amigos queridos, tantos Fighters q conheço há anos pela internet. Foi lindo! pic.twitter.com/4yHuBt0XC6 — Diogo VIU A XTINA (@kungfucandy0) February 7, 2025

Nesta quarta-feira (5), a artista atendeu os fãs na porta de um hotel em Copacabana. Acompanhada de seguranças e esbanjando simpatia, Christina distribuiu autógrafos e tirou fotos com os admiradores.



Além da apresentação no Rio, Aguilera estará em São Paulo no festival CarnaUOL, onde será a principal atração no Allianz Parque no sábado (8).