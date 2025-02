BBB 25 tem show do Péricles e discussões entre participantes

Rio - Péricles surpreendeu os participantes do "BBB 25", da TV Globo, ao surgir como barman, na noite desta sexta-feira (7). Ele deu início a festa ao som do sucesso "Até Que Durou". Mas o repertório sentimental não foi suficiente para acalmar os ânimos dos brothers, que se envolveram em discussões na madrugada deste sábado (8).

Péricles abre a Festa ao som de "Até Que Durou" pic.twitter.com/EhlLfG1lb2 — Wakanda Gossip (@WakandaGossip) February 8, 2025

Aline e Vinícius



Após o show do Periclão, Aline e Vinícius, que entraram no reality como dupla, se desentenderam. Eles conversavam sobre as escolhas de João Gabriel na "Mira do Líder", que apontou como alvo para o Paredão a policial militar, Vitória Strada, Mateus, Camilla e Thamiris.



"Ele tirou você de mentiroso, seu amigo. Diz que não prometeu nada a você", disse Aline. O baiano, então, reclamou do tom de voz da sister. "Pode bradar o quanto você quiser que eu estou achando desnecessário. Você está me gritando, não precisa me gritar", rebateu Vinícius.



A policial militar alegou que estava apenas desabafando. "Você está tomando as dores por quê? Eu estou gritando com todo mundo", disse a baiana. Vinícius rebateu: "Não, eu estou tentando te aconselhar. Problema é de todo mundo. Grite com você, com todo mundo, mas comigo não. Não quero que você fique gritando comigo. Você gosta quando eu falo gritando com você?", perguntou ele.



Aline disse que não estava entendendo Vinícius. O brother continua questionando se a policial militar gostaria que ele gritasse. Assim, ela disse que não está gritando com ele. "Claro, eu falei 'fale baixo" e você falou 'não vou, eu grito se eu quiser'", retrucou o promotor de eventos.



A baiana continuou negando e o brother respondeu: "Está bom, tudo bem". No entanto, Aline disse que estava conversando com Diogo Almeida dessa forma, "gritando e botando para fora". Vinícius, então, rebateu: "Ele é Diogo, eu sou eu". A sister disse que o ator não se importou com seu tom de voz. Vinícius falou: "Então, está tudo bem, vá lá com ele".



A policial militar continuou: "Ele está ofendido porque ele estava defendendo uma pessoa que meteu no c* dele. Só isso. Assuma seu estresse, o seu estresse é com o seu amigo, não é comigo". Vinícius disse que a dupla dele no jogo, é ela.



"Faça o que você quiser", falou o promotor de eventos. Aline respondeu: "Mas não cabe o que você fez agora, fica feio para você". Em tom de ironia, o baiano falou: "Tá feio para mim, você está certa". O brother continua dizendo que entende Aline por ela estar magoada depois da dinâmica 'Na Mira do Líder'. Mas a sister pede que Vinícius "coloque os pés no chão" e voltou a perguntar se ela gritou com o brother.



Querendo encerrar o conflito, ele falou: "Não, está tudo bem, está tudo bem. Não vou discutir com você agora. Naquela hora, você não queria e eu te respeitei. Agora, eu também não quero conversar", disse Vinícius.

Essa Aline era uma das favoritas e se perdeu no jogo ,o João deu um alvo pra ela e ela surtou com o Vinicius.



Ela está se achando intocável na casa se não mudar de postura vai rodar no próximo paredão .#BBBB25 pic.twitter.com/vC4XGUkh6t — Feeh (@DarkSoulsRing) February 8, 2025

Mateus e Eva



A dinâmica de apontar alvos para o Paredão também motivou outro desentendimento. Durante conversa com Mateus e Vitória Strada, Camilla falou que ouviu Eva dizer para João Gabriel e João Pedro não justificarem as indicações. O arquiteto disse que também escutou.

Logo em seguida, a bailarina apareceu na rodinha e foi questionada por Mateus: "Por que, na hora, você veio querer me explicar, no 'Sincerão', e, quando os meninos colocam eu e Vitória 'Na Mira', você fala: 'Ah, não tem que dar explicação nenhuma não'? Por que vem se justificar com a gente?"



Eva reafirmou sua fala: "Mas não tem que explicar. Tá, a partir de agora não dou mais explicação e nem vocês dão", disse. "Quem foi que puxou a gente [para explicar] foram vocês", retrucou Mateus. "Vocês nunca fizeram isso com a gente, né?", ironizou a bailarina, ao se afastar do grupo.