Felicidades! Débora Bloch homenageia o pai, que fez 86 anos

Rio - No último sábado (8), a atriz Débora Bloch usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 86 anos do pai, Jonas Bloch. Com uma mensagem repleta de carinho, a artista fez questão de destacar a importância de seu pai em sua vida pessoal e profissional.



fotogaleria

Em sua publicação, Débora compartilhou momentos registrados ao lado de Jonas ao longo dos anos. Ela escreveu: "Que sorte a minha ter um pai que é pura inspiração e meu parceiro de vida. Seu talento e sua generosidade me ensinam todos os dias. Feliz aniversário. Te amo @bloch.jonas."



A atriz também ressaltou a generosidade e o talento de Jonas, elementos que, segundo ela, fazem parte do legado do ator veterano. O post rapidamente chamou a atenção de outros famosos, que aproveitaram a oportunidade para parabenizar o artista.



Diversos nomes do cenário artístico se uniram à homenagem. Drica Moraes, amiga e colega de profissão, destacou a singularidade de Jonas: "Jonas é um homem e artista único! Muita admiração. Parabéns." Já Renata Sorrah fez uma saudação rápida, mas carinhosa: "Felicidades, Jonas!!". Malu Galli também deixou seus votos: "Feliz aniversário, Jonas!" e o estilista Alexandre Herchcovitch fez questão de elogiar o ator: "Lindão." Miguel Falabella também comentou: "Querido Jonas!". Em sua publicação, Débora compartilhou momentos registrados ao lado de Jonas ao longo dos anos. Ela escreveu: "Que sorte a minha ter um pai que é pura inspiração e meu parceiro de vida. Seu talento e sua generosidade me ensinam todos os dias. Feliz aniversário. Te amo @bloch.jonas."A atriz também ressaltou a generosidade e o talento de Jonas, elementos que, segundo ela, fazem parte do legado do ator veterano. O post rapidamente chamou a atenção de outros famosos, que aproveitaram a oportunidade para parabenizar o artista.Diversos nomes do cenário artístico se uniram à homenagem. Drica Moraes, amiga e colega de profissão, destacou a singularidade de Jonas: "Jonas é um homem e artista único! Muita admiração. Parabéns." Já Renata Sorrah fez uma saudação rápida, mas carinhosa: "Felicidades, Jonas!!". Malu Galli também deixou seus votos: "Feliz aniversário, Jonas!" e o estilista Alexandre Herchcovitch fez questão de elogiar o ator: "Lindão." Miguel Falabella também comentou: "Querido Jonas!".