Após expor traição, Nathalia Araújo é acusada de envolver com jogador casado

Rio - A recente exposição de Nathalia Araújo, a Natinha, líbero da Seleção Brasileira de Vôlei, sobre a traição do namorado, Joao Pedro , ganhou um novo capítulo polêmico. A atleta, que revelou ter sido traída, foi acusada por uma advogada de ter sido amante de um jogador casado.

A polêmica começou quando a advogada Kelly Fonseca comentou em um perfil de fofocas no Instagram afirmando ter provas de que Natinha se envolveu com um atleta de vôlei casado há três anos.



"Talvez você não lembre, mas, em 2022, João Rafael – jogador de vôlei, casado, igualmente você era. Você foi até Recife enquanto a mulher do João estava em casa com uma filha de 2 meses e teve um caso com ele", disparou.



A advogada seguiu respondendo internautas e reforçou que tem evidências do caso. "É verdade sim! Tenho todas as provas com dia que ela chegou e foi embora, endereço de onde ficou hospedada, o que falou para o marido da época para poder estar em Recife, conversa com o amante... enfim! Tudo!", afirmou.



No desabafo, Kelly Fonseca questionou a postura da atleta. "Dói pra caramba, né? Imagina passar por isso em um resguardo. Tudo que a gente planta, a gente colhe! Espero que, sentindo essa dor na pele, você aprenda! Cuidado! Um dia você foi a mulher que hoje você tá expondo e crucificando!"



"Mas, diferente dela, a ex-mulher do cara que ela teve um caso não expôs na internet para se preservar, preservar a filha recém-nascida e, de alguma forma, ainda teve a empatia de não expor as pessoas públicas envolvidas na história!", revelou.



Por fim, ela encerrou com uma reflexão: "Como dito por vocês: a Justiça tarda, mas não falha! E a de Deus é a melhor de todas! Não desejando o mal a ela, apenas deixando claro que não tem como plantar traição e colher amor!". Até o momento, Natinha não se manifestou sobre as acusações.



Quem é Nathalia?



Com uma carreira consolidada no vôlei, Nathalia Araújo ajudou a Seleção Brasileira a conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024. Aos 27 anos, a atleta começou no esporte jogando pelo Sesi-Guarulhos e passou por grandes clubes como Osasco e Sesc-RJ Flamengo. Atualmente, defende o Praia Clube como líbero.