Jesus Luz leva filha em terreiro de candomblé: 'Plantando a semente do bem'

Rio - Jesus Luz, de 38 anos, levou a filha Malena, de 8, fruto de sua antiga relação com Carol Ramiro, para visitar um terreiro de candomblé. Praticante da religião, o modelo publicou uma sequência de registros, através do Instagram, nesta segunda-feira (10), e relatou a importância da pequena ter convivência com diversidades religiosas.

"É maravilhoso ver minha filha frequentando a igreja com sua mãe e vindo no terreiro de Candomblé comigo. Essa liberdade, esse amor, sempre foi tudo que desejei para ela. Ela vai crescer com grande espiritualidade e com respeito e amor por todos independente de religião! Estou plantando a semente do bem nela nesse mundo tão preconceituoso e enfraquecido mentalmente. Desejo muito amor! Muito Àsé! Que os Òrisàs abençoem vocês", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem, admirando a atitude do artista. "Maravilhoso. Assim que se cria uma grande personalidade. Com pluralidade e amor. Amei, meu amigo", disse um. "E com certeza ela se orgulha muito do pai que tem! Parabéns pelos ensinamentos, amigo", afirmou outro. "Que lição de vida! Além de maravilhoso de lindeza, é sábio e amoroso! Parabéns", comentou mais um fã.