Juliette entrega frequência sexual com o noivo: 'Sete por semana'

Rio - Juliette, de 35 anos, abriu o jogo sobre a intimidade com o noivo, Kaique Cerven, durante sua participação no programa "Casa de Verão da Eliana", exibido nesta quarta-feira (12), no GNT. A campeã do "BBB 21" entregou a frequência sexual com o amado ao ser questionada por Samuel de Assis.

"Como é que está seu número aí semanalmente", quis saber o ator. A cantora não fugiu da pergunta. "Tem semanas que é mais e tem semanas que é menos. Se tiver trabalhando muito, a pessoa fica cansada, não vou mentir. Mas no mínimo, seis, sete vezes por semana e e está ótimo!", disse.

Juliete e Kaique assumiram o namoro publicamente em dezembro de 2023. Os boatos de romance, no entanto, surgiram em abril do mesmo ano. A artista foi pedida em casamento pelo atleta em dezembro de 2024, durante sua festa de aniversário adiantada.