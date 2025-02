Anitta curte cineminha com Painitto

Rio - Anitta, de 31 anos, aproveitou uma brecha na intensa rotina de trabalho para curtir um cineminha com o pai, Mauro Machado, na noite desta quarta-feira (12). Os dois estiveram em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e se divertiram bastante. Nas imagens, feitas por um paparazzo, eles aparecem sorridentes.

A Poderosa, inclusive, caprichou no look para o programa em família. Ela usou uma blusa e calça, e completou a produção com vários acessórios, incluindo brincos, pulseiras, anéis, bolsa e óculos escuros. Já Painitto usou uma camisa branca social, calça jeans. Ele também não dispensou os óculos escuros.

No último fim de semana, Anitta reuniu um time de famosos em seus ensaios de pré-carnaval, na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Giovanna Lancellotti, Camila Queiro, Kléber Toledo, Bruna Griphao, Alane Dias, João Silva, filho de Faustão e Narcisa Tamborideguy foram algumas celebridades que prestigiaram o evento.