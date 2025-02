Gabi Martins arrasa em ensaio de rua da Vila Isabel

Rio - Gabi Martins, de 28 anos, segue se preparando para brilhar na Avenida no carnaval deste ano. A cantora compareceu a mais um ensaio de rua da Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (12), e atraiu todos os olhares. Musa da agremiação, a loira escolheu um vestido brilhoso e com franjas para a ocasião, que valorizava suas curvas, e sambou muito.

Outras integrantes da escola, como Vivi Winkler e Luiza Caldi, também participaram do ensaio e capricharam nos looks.

A Vila Isabel levará para o Carnaval 2025 o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. A azul e branca será a última agremiação a desfilar na segunda-feira, 3 de março, na Marques de Sapucaí.