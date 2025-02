Bella Campos espanta calorão com chuveirão em praia

Rio - Bella Campos, de 27 anos, aproveitou a manhã ensolarada deste sábado (15) para ir à praia. A atriz renovou o bronzeado nas areias de São Conrado, na Zona Sul do Rio, e, para espantar o calor, tomou banho de chuveirão. Usando um biquíni preto, a artista esbanjou beleza e boa forma no local.

Bella está no elenco do remake de "Vale Tudo", com previsão de estreia para março, na TV Globo. Ela intepretará a vilã Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires no folhetim exibido originalmente em 1988. A trama faz parte da comemoração dos 60 anos da emissora e começou a ser gravada em Foz do Iguaçu, no final do ano passado.