Fábio Porchat tira fotos de sunga na neve: 'Entrei pra trend'

Rio - De férias no Canadá, Fábio Porchat posou de sunga e cachecol na neve e compartilhou os cliques com os mais de 6,6 milhões de seguidores do Instagram. Nas imagens, o humorista aparece fazendo caras e bocas, além de muitas poses.

O artista de 41 anos ainda publicou imagens de Virginia Fonseca, Luciana Gimenez e Alane Dias de biquíni na neve, nas viagens delas, e brincou na legenda: "Entrei para a trend (tendência). Ah, o verão".

Os internautas se divertiram com a postagem. "Quanta sensualidade sem ser vulgar", comentou um admirador de Porchat. "Eu não aguento. Você é demais!", disse outro. "Sexy sem ser vulgar", brincou uma terceira pessoa.