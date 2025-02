Amado Batista ganha declaração de amor de namorada 51 anos mais jovem

Rio - Amado Batista completou 74 anos na segunda-feira (17) e ganhou uma declaração apaixonada da namorada, a Miss Mato Grosso 2024 Calita Franciele, de 23 anos.

"Feliz aniversário a ele que trouxe a brisa mansa de um olhar sincero que chega quando a gente menos espera…Te amo", escreveu ela na legenda da foto em que aparece deitada no colo do cantor.

Apesar do pouco tempo de namoro, o casal já está com data de casamento marcado para o dia 15 de março, em uma das fazendas do sertanejo, em Goiás. O romance começou a se tornar público em junho do ano passado.

A miss costuma declarar seu amor para o artista e não se importa com a diferença de 51 anos entre eles. Ela demonstra empolgação com a aproximação do "grande dia". "Nunca cobre aliança, buquê de flores e respeito a um homem. Quando ele quer, ele faz, não adianta você ficar pedindo algo que é para ser espontâneo", escreveu.