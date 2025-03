Can Yaman causa tumulto na chegada ao Brasil

Rio - Estrela de novelas turcas, o ator Can Yaman causou um alvoroço entre os fãs durante o desembarque no Aeroporto do Galeão, no Rio, neste domingo (23). O artista de 35 anos chegou ao Brasil para divulgar a série "El Turco", que está disponível no Globoplay.

O astro foi recebido pelas admiradoras com diversos cartazes. Ele também posou para fotos e distribuiu autógrafos. Este foi seu primeiro contato com as fãs brasileiras antes do Meet & Greet que será realizado nos dias 28 e 29 de março.

Can Yaman ganhou fama internacionalmente ao protagonizar as telenovelas "A Sonhadora" (2018) e "Senhor Errado" (2020). Seu último trabalho foi a série "Sandokan", prevista para estrear no segundo semestre de 2025.