Vídeo! Patrícia Abravanel faz pegadinha com Davi Brito em programa

Rio - Patrícia Abravanel, de 47 anos, recebeu Davi Brito, campeão do "BBB 24", no "Programa Silvio Santos", exibido neste domingo (23), no SBT, e fez uma pegadinha com o baiano. A apresentadora disse que Wanessa Camargo, principal rival dele no reality, estava pronta para entrar no palco da atração.

"Ela está aí para te dar um abraço. Pode entrar Wanessa Camargo", disparou a apresentadora. Davi olhou para o lado e Patrícia, aos risos, destacou: "É mentira". "Você gosta de uma resenha", disparou o ex-motorista de aplicativo.

A Patrícia trolando o Davi:

Na atração, Davi, que cursa a faculdade de Direito, também falou sobre seus planos profissionais. "Medicina ficou pra trás. Acho que todo mundo tem a opção de mudar. Mudei, escolhi Direito. Pretendo me formar um doutor futuramente. Um delegado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo".