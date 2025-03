Mani Reggo curte praia de biquíni e mostra corpo após perder 16 quilos

Rio - Mani Reggo, 42 anos, ex-noiva de Davi Brito, curtiu um dia de praia de biquíni e chamou a atenção com as mudanças no seu corpo, após perder 16 quilos com reeducação alimentar e plásticas. "E houve boatos de que o verão acabou", escreveu ela na legenda, na terça-feira (25).

As imagens de biquíni renderam muitos elogios de seguidores no Instagram. "É gostosa que fala né?", escreveu a cantora Gilmelândia. "Um espetáculo em noite de estreia", disse uma internauta.

"A mulher não botou o cropped e reagiu ela fez o Brasil inteiro reagir com ela!", comentou uma seguidora. "Eita livramento que fez a mulher renascer", disse mais uma internauta, citando o ex-relacionamento da baiana com o campeão do "BBB 24".

Em novembro do ano passado, Mani realizou algumas cirurgias plásticas que fizeram seu corpo mudar. Entre elas estão: Lipoaspiração, abdominoplastia, colocação de silicone nos seios remodelação do glúteo.