Juliette diz que 'influenciar é contribuir de alguma forma'

Rio - Campeã do “BBB 21”, Juliette é um dos destaques da edição deste mês da revista “Forbes Brasil”. A influenciadora, que conta com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, posou ao lado de outras personalidades da internet, como Felipe Theodoro, Camilla de Lucas, Christian Figueiredo e Mari Maria, e celebrou a conquista em suas redes sociais.



“Eu vejo esse poder de influenciar como uma coisa tão preciosa. Você poder tocar a vida do outro, inspirar a vida do outro positivamente. Para mim, influenciar é muito mais que engajamento, é você poder contribuir de alguma forma”, comemorou nos Stories, nesta quinta-feira (27).



Juliette também compartilhou a foto da capa no X, antigo Twitter, e escreveu: “Para a filha do mecânico e da cabeleireira que, hoje, realiza sonhos e conquistas que nem imaginava”.



Camilla de Lucas também festejou nas redes: “Sempre que venço, lembro da frase da minha amada Viola Davis: ‘A única coisa que separa uma mulher negra de qualquer outra pessoa é a oportunidade’. 2025 é um grande ano na minha vida profissional. Como atriz, empresária, apresentadora. E registrar esse início de ano como top creators é a certeza de um trabalho bem feito!”.



A revista listou os dez influenciadores mais poderosos do país, que atraem milhões de seguidores e fazem fortuna com novos negócios. Além dos criadores que estamparam a capa, estão nomes como Gkay, Tettrem, Thaynara OG, Spider Slack e Mariana Gonzalez.