Juliana Oliveira se pronuncia sobre acusação contra Otávio Mesquita de estupro

Rio - Juliana Oliveira usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez depois de acusar o apresentador Otávio Mesquita de estupro. Neste domingo (30), a ex-assistente de palco do "The Noite", do SBT, quebrou o silêncio e desabafou sobre o assunto nos Stories, do Instagram.

"Não foi fácil! Tornar pública minha dor foi uma decisão difícil. Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família. Quando me sentir pronta, vou falar - não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso", escreveu.

Entenda o caso



Nesta quinta-feira (27), a internet foi surpreendida após a denúncia de Juliana vir à tona. A ex-assistente de palco, que trabalhou durante anos com Danilo Gentili no "The Noite", registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Ela acusa o apresentador de estupro durante uma gravação do programa do SBT. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo".

A acusação de Juliana é baseada em uma "brincadeira" de Mesquita durante sua participação no programa, em que ele toca nos seios e nas partes íntimas da ex-assistente de palco, mesmo com a esquiva e constrangimento dela. O advogado de Juliana, Hédio Silva Jr., explicou que a lei penal considera estupro qualquer ato libidinoso praticado com violência, mesmo sem penetração.

Pouco depois da denúncia vir à tona, Otávio Mesquita usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e alegou que "tudo foi combinado de maneira informal", reforçando que não passava de uma "brincadeira".

"Tomarei medidas de defesa da minha honra e da minha família. Acusação caluniosa contra mim, que absurdo. A distancia do que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca. Encaminhei o problema para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter todos informados. Sempre fui uma pessoa brincalhona e respeitei todo mundo e nunca tive nenhum processo, mas agora estou chateado", disse o apresentador.