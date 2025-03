Ed Motta critica tratamento desigual após Marina Lima reclamar de som em festival

Rio - No sábado (29), durante sua apresentação no Lollapalooza 2025, a cantora Marina Lima demonstrou insatisfação com o volume de sua guitarra. No palco, reclamou: "Bando de homem lerdo, aumenta essa porr*. Isso aqui é um festival". Diante da repercussão, o cantor Ed Motta usou seu perfil no Instagram neste domingo (30) para criticar o que considera um tratamento desigual da mídia brasileira em relação a incidentes envolvendo artistas no palco. Em seu desabafo, comparou a reação sobre suas atitudes com as de outras cantoras renomadas.

Motta relembrou momentos em que foi alvo de críticas por comportamentos semelhantes durante apresentações. Em novembro de 2024, no festival Rock The Mountain, ele repreendeu um membro de sua equipe no palco devido a problemas técnicos. "Você tá fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz", esbravejou o artista, que chegou a gritar com o roadie pouco depois, dizendo para que ele saísse de perto.



Reações nas redes sociais

Na ocasião, reconheceu o erro e pediu desculpas publicamente, admitindo falta de "inteligência emocional".

O posicionamento de Ed Motta gerou diversas reações entre seus seguidores. Um deles comentou: "Ed, você pisou na bola com declarações repetidas vezes, mano! Querendo ou não, isso te marcou, e a mídia adora um rótulo. Triste, mas ficam duas lições: 1) Mais prudência no trato, 2) Não deixar que um erro se torne sua identidade. A gente ama você e sua música! Deus te abençoe."



Por outro lado, o músico Ivo Meirelles demonstrou apoio: "Concordo com você, Ed!!! #tmj."