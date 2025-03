Acabou! Aline Campos anuncia término de namoro com Felipe Von Borstel

Rio - A atriz e influenciadora digital Aline Campos comunicou neste domingo (30), por meio de uma publicação no Instagram, o fim de seu relacionamento com o modelo e empresário Felipe Von Borstel. Em seu desabafo, Aline compartilhou os desafios enfrentados ao encerrar o relacionamento, que havia assumido em janeiro do ano passado: "Terminar um relacionamento nunca é fácil, principalmente quando parece que foi ontem que sentimos que seria para sempre".

Ela também abordou a transformação constante dos indivíduos e a ilusão de permanência nas relações: "Mas o que significa 'pra sempre' se somos seres eternos e, ao mesmo tempo, nos transformamos a cada dia, a cada experiência vivida?"Aos 37 anos, com um histórico de relacionamentos com figuras públicas como Jesus Luz e Felipe Roque, Aline destacou a importância do crescimento individual e da coerência nas decisões amorosas: "Então, se eu me transformo a cada dia e me torno uma nova mulher constantemente, como cobrar que o outro acompanhe, aceite e acolha todas essas versões de mim, no ritmo que determino"?Ela enfatizou a necessidade de aceitar quando uma relação já não faz sentido para ambos: "Então, é preciso aceitar. Se hoje não faz mais sentido pra um ou pra ambos, tá tudo bem".Aline ressaltou a importância de vivenciar a dor do término para alcançar a cura e se abrir a novos ciclos: "Porque é sentindo a dor que a gente se cura, se liberta e realmente se abre para um novo ciclo. E que em todo fim - seja de um amor, de uma amizade, de uma parceria - a gente honre o que foi com gratidão e encerre com sabedoria.""Hoje, eu e o Felipe escolhemos não ser mais um casal. E não, não foi fácil chegar até aqui. Só peço respeitem esse momento. Não questionem. Apenas acolham", finalizou.