Ratinho opina sobre acusação de estupro contra Otávio Mesquita: 'Impressão de oportunismo'

Rio - Ratinho, de 69 anos, falou sobre a acusação de estupro feita pela ex-assistente do "The Noite", Juliana Oliveira, contra Otávio Mesquita, durante o "Programa do Ratinho", no SBT, nesta segunda-feira (31). O apresentador mostrou imagens do momento da polêmica, considerou a "brincadeira" feita por Otávio de "mau gosto" e afirmou que a acusação ter sido feita anos depois dá a "impressão de oportunismo".

"Eu não vou afirmar que pode ser ou não ser considerado estupro, quem vai dizer é a Justiça, é a lei. A minha opinião é que essa brincadeira do Otávio extrapolou o bom senso, mas, transformar em estupro, eu acho um pouco demais. O 'The Noite' é um programa que tem a leveza nos quadros e se a Juliana se julgou agredida ou abusada em alguma situação, ela tem o direito de buscar esclarecer os fatos", iniciou.

"O fato aconteceu em 2016. A minha dúvida é ele ter sido revelado tanto tempo depois. Dá impressão de oportunismo, mas eu não sei se é, pode ser que ela tinha o medo de perder o emprego, pode ser por isso que ela não fez isso antes. Então, ninguém pode julgar o que passou no íntimo dessa moça, o problema é com ela", continuou.

"O programa era gravado. Eu tenho certeza que se ela tivesse pedido pra cortar a cena que foi ao ar, ela teria sido atendida. Tenho certeza absoluta. É muito estranho, os tempos estão muito difíceis, acusações desse tipo podem marcar definitivamente pessoas, precisa ter cuidado para não demonstrar um ato impensado, um ato impróprio, em estupro. Que apure os fatos e faça justiça. É só isso que eu quero", concluiu.

AGORA: Ratinho fala sobre o caso Juliana Oliveira x Otávio Mesquita!



Entenda

Juliana registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), e acusa o apresentador de estupro durante uma gravação do programa do SBT. A acusação de Juliana é baseada em uma "brincadeira" de Mesquita durante sua participação no programa, em que ele toca nos seios e nas partes íntimas da ex-assistente de palco, mesmo com a esquiva e constrangimento dela.

Pouco depois da denúncia vir à tona, Otávio Mesquita usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e alegou que "tudo foi combinado de maneira informal", reforçando que não passava de uma "brincadeira".

"Tomarei medidas de defesa da minha honra e da minha família. Acusação caluniosa contra mim, que absurdo. A distancia do que aconteceu no palco e um estupro é gigantesca. Encaminhei o problema para os meus advogados e confesso a vocês que vou manter todos informados. Sempre fui uma pessoa brincalhona e respeitei todo mundo e nunca tive nenhum processo, mas agora estou chateado", disse o apresentador.