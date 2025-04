Maisa curte praia no Rio: 'Já nas águas de abril'

Rio - Maisa, de 22 anos, curtiu o dia de folga em uma praia do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (1º). Através do Instagram, a intérprete de Bia em "Garota do Momento", da TV Globo, mostrou vários cliques aproveitando sol, areia e mar.

"já nas águas de abril", escreveu a atriz e apresentadora na legenda da publicação. A paulista tirou o dia de descanso acompanhada dos pais, Celso Andrade e Gislaine Silva Andrade. Maisa posou para diversos cliques vestindo biquíni com estampa floral e saída de praia amarela, feita de crochê.

Além disso, usou óculos escuros em modelo retrô, dos anos 1950, mesma época que se passa o folhetim que integra o elenco. Na trama de Alessandra Poggi, ela vive a primeira vilã da carreira. A personagem faz de tudo para separar o casal Beatriz e Beto, interpretados, respectivamente, por Duda Santos e Pedro Novaes.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas não pouparam elogios. "Gata carioca", brincou a atriz Larissa Manoela. "Linda", exaltou a ex-BBB Alane Dias. "Amo essa personalidade carioquinha", expressou a influenciadora digital Yá Burihan. "Tão bonita que parece mentira", opinou um seguidor. "Perfeita", disse outra pessoa.