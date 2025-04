Eliminada do 'BBB 25', Vilma reencontra Diogo Almeida e Eva

Rio - Vilma recebeu o carinho de amigos e familiares depois de ser eliminada do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, nesta terça-feira (1º). A estudante de nutrição mostrou o encontro com o filho, Diogo Almeida, e a colega de confinamento, Eva, no Instagram Stories. O trio, inclusive, posou juntinho para uma foto.

Um vídeo do encontro de Vilma com o marido, Carlos Alberto, os filhos, Diogo e Douglas, e o neto foi divulgado na rede social dela. "Muito amor, carinho e aquele abraço apertado que só quem ama de verdade sabe dar. Ela merece todo esse cuidado, essa proteção e essa recepção calorosa. Que venham muitos momentos assim", dizia a legenda.







Um clique com Eva também foi compartilhado. "Chegar no hotel e ser recebida com tanto amor e carinho de pessoas que amamos é uma sensação indescritível! Eva, sua parceria, cuidado e dedicação tornaram cada momento ainda mais especial. Sou imensamente grata por tudo!".