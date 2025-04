Sônia Lima prestigia espetáculo dirigido pelo filho

Rio - Sônia Lima, de 65 anos, marcou presença na estreia do musical "Bare, Uma Ópera Pop", dirigido pelo filho dela, Diego Montez, fruto da união com Wagner Montes (1954 - 2019), no Teatro Marte Hall, em São Paulo, nesta quarta-feira (2). Na ocasião, a atriz - que estava acompanhada do namorado Flávio Henrique Antunes - recebeu o carinho do herdeiro e posou para algumas fotos com ele.

Outros famosos também prestigiaram o espetáculo como: Tiago Abravanel, Myra Ruiz, Diego Martins, Giovanna Grigio, Ludmilla Anjos, Bia Arantes e Wagner Santisteban.

Protagonizado pelos atores Andy Cruz e Victor Galisteu, "Bare, uma Ópera Pop" aborda temas como identidade, sexualidade, fé e os desafios da juventude.