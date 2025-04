Carol Peixinho mostra barriguinha de grávida em praia

Rio - Carol Peixinho, de 39 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (3), para mostrar alguns cliques da viagem à sua terra natal, em Salvador, na Bahia. A influenciadora digital, que está à espera do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, exibiu a barriguinha de gestante em um dos registros.



"Bate e volta feliz na minha Salvador", escreveu a baiana na legenda da publicação. Nas fotos, a ex-BBB aparece curtindo dia de praia, praticando exercícios e cuidando das afilhadas. "Ela ama comer com a dinda", disse Carol, enquanto alimentava uma das crianças. Além disso, mostrou que permaneceu focada na dieta.



Nos comentários da publicação, Thiaguinho demonstrou que está sentindo falta da amada: "Saudade já de dar beijo na barriga". Internautas também reagiram. "A mamãe mais linda do mundo", elogiou um seguidor. "Está exuberante com essa barriguinha linda", opinou uma usuária do Instagram. "Tá tão linda, mami", expressou outra pessoa.



O casal, que está junto há cerca de três anos, anunciou a gravidez através de uma publicação em conjunto no Instagram, no dia 30 de março. "Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos três! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Benção a caminho! Deus nos abençoe!". No entanto, não revelaram o tempo de gestação.