Pabllo Vittar sente tesão por homens casados: 'Fetiche em aliança'

Rio - Pabllo Vittar, 31 anos, revelou detalhes picantes sobre sua vida amorosa em uma entrevista no canal DiaTV. Sem rodeios, a cantora confessou ter fetiche por homens casados e confirmou já ter recebido cantadas de famosos comprometidos.



Em um bate-papo descontraído com a apresentadora Foquinha, na quinta-feira (3), Pabllo admitiu que a ideia de um romance proibido a excita. "É verdade [sobre cantadas de famosos casados], mas eu adoro. Gente, não sei o que me move. Qualquer dia desses, eu vou aparecer com a cara toda quebrada e careca, porque eu amo um homem casado. Mas eu super respeito", declarou.



"Não sou talarica, porque talarica é quem pega marido de amiga. Pego das desconhecidas", explicou, arrancando risadas da apresentadora. A artista também revelou um detalhe curioso sobre seu fetiche: "Falo que gosto de homem casado, mas não sei, mé dá um tesão... O cara pode até ser solteiro, mas se ele colocar uma aliança no dedo, acabou. Acho que eu tenho fetiche em aliança, não é nem em homem casado", brincou.



Pabllo ainda contou que não sente vontade de casar, só de namorar: "Estou mais aberta, morar junto, não, um namorinho é ótimo", disse.