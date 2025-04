Leo Dias é internado em UTI de hospital em São Paulo

Rio - O jornalista Leo Dias, de 49 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, desde a última quinta-feira (3), após ser diagnosticado com pneumonia. A informação, no entanto, foi compartilhada nesta segunda-feira (7), através das redes sociais.

"O paciente Leonardo Antônio Lima Dias, conhecido como Leo Dias, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz Rede D'Or – Unidade Itaim, em 03 de abril de 2025, com diagnóstico de pneumonia", iniciou o boletim.



"Desde a admissão, o paciente vem evoluindo de forma favorável, mantendo-se clinicamente estável, afebril, com respiração espontânea, sem necessidade de suporte ventilatório e com boa tolerância à deambulação. Neste momento, encontra-se sob acompanhamento clínico e antibioticoterapia. A equipe médica trabalha com a perspectiva de alta hospitalar nas próximas 48 horas, a depender da manutenção da evolução clínica satisfatória", finalizou.

Na legenda da publicação, foi detalhado que o jornalista precisou interromper uma viagem devido o estado de saúde. "Após passar 12 dias de férias no continente asiático e se dedicar por mais de cinco horas ao vivo no último dia (29/3) na cobertura do último Luan City Festival, o jornalista Leo Dias precisou se afastar de seus compromissos após ser diagnosticado com pneumonia".