Bruna Griphao exibe abdômen 'trincado' em fotos de viagem

Rio - Bruna Griphao, de 26 anos, compartilhou novos cliques da viagem em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco, nesta segunda-feira (7). Na publicação, a atriz faz diferentes poses, exibindo o abdômen definido, além de publicar registros com a amiga, a cantora Anitta, de 32.



"É sempre mágico. Obrigada, Noronha", escreveu a ex-BBB na legenda da publicação. No compilado de fotos, a atriz aproveita uma praia paradisíaca. Ela relaxou em rede, jogou futevôlei, nadou com cardume de peixes, viu golfinhos durante um passeio de barco e presenciou filhotes de tartarugas marinhas indo em direção ao mar.

Além disso, mostrou que um prato de um dos restaurantes locais leva seu nome. A "Salada Bruna Griphao" conta com mix de folhas, hortelã, romã, granola salgada, abóbora assada e queijo de cabra. A atriz também posou abraçadinha com a "Girl From Rio", com o pai da cantora, Mauro Machado, e os irmãos, Renan Machado e Felipe Terra.



Nos comentários da publicação, Anitta e Renan retribuíram o carinho da amiga com 'emojis' de coração vermelho. Internautas não economizaram nos elogios. "Uma foto mais linda do que a outra", opinou uma seguidora. "Aquele ditado: bonita até debaixo d'água", brincou um usuário das redes sociais. "O corpo dessa mulher é uma escultura", exaltou outra pessoa.