Sandra Annenberg parabeniza marido Ernesto Paglia

Rio - O jornalista Ernesto Paglia completa 66 anos nesta quarta-feira (9) e recebeu uma homenagem da mulher, a apresentadora do "Globo Repórter", Sandra Annenberg. Casados desde 1994, os dois são pais de Elisa Annenberg-Paglia, de 21 anos.

Nas redes sociais, Sandra publicou uma série de fotos em momentos românticos ao lado do marido e declarou seu amor. "09 de Abril. Hoje é seu dia, meu amor! Te desejo tudo! Seja feliz, dê preferência ao meu lado! Te amo pra vida inteira!", escreveu ela na legenda da publicação.



A jornalista já demonstrou seu amor por Ernesto de diversas formas ao longo dos anos. Em dezembro do ano passado, ela compartilhou com seus seguidores uma nova tatuagem feita em homenagem ao marido.

Na ocasião, Sandra publicou um texto explicando o significado do desenho escolhido: uma estrela do mar.

"Amo tanto e de tanto A-Mar, fiz essa tattoo... Tive a sorte de encontrar cedo na vida meu colete regulador, meu cilindro de ar, meu regulador, meus profundímetro e manômetro, meu lastro e meu porto seguro (mergulhadores entenderão! E todas as imagens são tão perfeitas!). O que significa que vamos ter mais tempo de mergulho juntos! Para homenagear meu Amor, uma Estrela do (A)Mar!", escreveu Sandra na ocasião.