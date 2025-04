Eric Dane é diagnosticado com doença degenerativa

O ator Eric Dane, famoso pelas participações nas séries "Grey’s Anatomy" e "Euphoria", revelou que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), a mesma doença degenerativa que acometeu o físico britânico Stephen Hawking (1942-2018). Em entrevista à revista "People" publicada nesta quinta-feira (10), o artista afirmou se sentir agradecido por poder continuar trabalhando.



"Sou grato por ter minha amorosa família ao meu lado enquanto navegamos por este próximo capítulo", disse o artista de 52 anos. "Sinto-me sortudo por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de 'Euphoria' na próxima semana. Peço gentilmente que deem privacidade a mim e à minha família durante esse período."



Segundo a publicação, as gravações da terceira temporada de "Euphoria" vão começar na próxima segunda-feira (14). Na trama, Dane vive Cal Jacobs, o rigoroso pai de Nate, um dos protagonistas da produção.



O intérprete ganhou notoriedade pela participação em "Grey's Anatomy" por seis temporadas, entre 2006 e 2012, com o papel do Dr. Mark Sloan. Ele também atuou nos filmes "Marley & Eu" (2008), "Idas e Vindas do Amor" (2010) e "Burlesque" (2010).



Sobre a doença



A esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como doença de Lou Gehrig, causa paralisia progressiva dos músculos e não possui cura. Os pacientes inicialmente sentem espasmos ou fraqueza em um membro, frequentemente seguidos por fala arrastada.



Segundo a Associação de Distrofia Muscular dos Estados Unidos, os pacientes geralmente vivem de três a cinco anos após o diagnóstico, mas alguns podem chegar a décadas.