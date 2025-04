Filho de Maria Gladys diz que a mãe 'não está bem da cabeça'

Rio - Conhecida por papéis marcantes na TV, Maria Gladys, 85 anos, foi vista desorientada e pedindo dinheiro em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais. Segundo Glayson Gladys, um dos filhos da atriz, a mãe passou antes por Cabo Frio, na Região dos Lagos e está sem recursos financeiros porque suas irmãs venderam apartamento e "gastaram tudo".

“Ela gastou o que tinha da herança e da aposentadoria. Quer voltar, mas não tem grana nem pra passagem. E eu não vou ajudar.”, disse ele em entrevista à coluna de Pablo Oliveira, na Tupi.

Glayson se recusa em oferecer ajuda pois diz que ela já negou algumas alternativas oferecidas. “A gente já falou para ela ir para o Retiro dos Artistas, mas ela não quer. Diz que lá é lugar de gente esperando pra morrer.”, contou.



Ele ainda expôs um drama familiar e acusou a irmã, Maria Thereza, de ter se apropriado do dinheiro da mãe. “Ela falou que foi roubada pela minha irmã, que usou o dinheiro para comprar uma casa no Vidigal. Mas não quero me meter.”



“Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada.”, concluiu.

Maria Gladys já tinha sumido no início do ano

Essa não é a primeira vez que a filha da atriz pede ajuda para encontrar a mãe. No dia 1 º de janeiro, Maria Thereza foi às redes sociais pedir ajuda para encontrar a mãe, que teria desaparecido no Réveillon de Copacabana, na Zona Sul.

"Amigos Maria Gladys está desaparecida desde ontem as 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!", escreveu ela.

Horas depois, ela avisou que a mãe tinha sido encontrada. "Amigos obrigada pela atenção. Consegui achá-la. Está no hotel Venezuela no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na rua Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei entrei em pânico. Gratidão", explicou.

Durante o Réveillon em Copacabana, Maria Gladys tirou fotos com alguns fãs que compartilharam nas redes sociais.